Hindistan’a özel Battlegrounds Mobile India, 10 milyon indirildi

PlayerUnknown’s Battlegrounds, Hindistan’da yaşayan oyuncular için Battlegrounds Mobile India’yı çıkardı. 2 Temmuz’da çıkış yapan oyun, sadece üç gün içinde 10 milyon indirmeyi geçmeyi başardı. Battlegrounds Mobile India, kısaca BGMI, şu an için sadece Android kullanıcıları için ulaşılabilir durumda. iOS kullanıcılarının ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

Üç gün içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşan Krafton, bunu kutlamak için "Constable Set" isminde bir oyun içi kostüm çıkardı ve bu eşya, sonsuza kadar oyuncuların olacak. Oyuncuların bu kostümü almak için bir şey yapmasına ise gerek yok. Her ne kadar orijinal PUBG Mobile ile Battlegrounds Mobile India arasında mekanik olarak çok büyük bir fark varmış gibi görünmese de da küçük farklılıklar bulunuyor. Örneğin oyunun Hindistan versiyonunda “öldürme” yerine “bitirme” yer alıyor.

Bunun yanında NewZoo’nun yakın zamanda paylaştığı bir rapora göre dünyada 3 milyar insan oynuyor ve bu insanların %55’i Asya-Pasifik bölgesinden. Global oyun marketinin değeri geçmiş verilere göre 175 milyar Amerika Dolarıyken oyuncuların %43’ü mobil oyuncu.

Sadece Çin’den 2.8 milyar dolar kazanan PUBG’nin, Koreli geliştiricilere Hindistan pazarından da büyük kâr getirmesi tahmin ediliyor.