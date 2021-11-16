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Hikmet Karaman: Göztepe maçı bizim için çok önemli

#Kayserispor#Hikmet Karaman#Süper Lig
Hikmet Karaman: Göztepe maçı bizim için çok önemli

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırlayacakları müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

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Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, Göztepe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Futbolda her türlü sonucun mümkün olduğunu vurgulayan Karaman, "Kolay maç yok. Göztepe evindeki 6 maçın 5'i kaybetmiş, deplasmandaki 6 karşılaşmasının da 4'ünde puan almış. İyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama deplasmanda iyi top oynayan bir takım." dedi.

Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Evimizde oynayacağımız maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her şeyimizi ortaya koyacağımız, performansımızı yüzde 100'ün üzerine çıkarmamız gereken bir maç. Burada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Şehrin takımının yanında olmaları gerekiyor. Son ana kadar takımla birlikte mücadele etmeleri gerekiyor. Bu maç çok önemli. Kazanırsak 18 puana ulaşacağız. 18 eşiğine geldiğin zaman sıçrama yapabileceğin çok maç olur. Bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu."

Karaman, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yarın takımla birlikte çalışacağını belirtti.

Oyuncu Dimitrios Kolovetsios ise takımın her geçen gün iyiye gittiğini dile getirerek, "Fenerbahçe maçında aldığımız puan öz güvenimiz açısından çok önemliydi. Göztepe maçına odaklandık. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

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#Kayserispor#Hikmet Karaman#Süper Lig

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