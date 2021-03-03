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GeriFutbol Hikmet Karaman, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti
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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Hikmet Karaman, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti

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Hikmet Karaman, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2 golle mağlup eden Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fatih Terim karşısındaki ilk galibiyetini aldı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig kariyerinde ilk kez Fatih Terim'i mağlup etti.

Fatih Terim'e karşı farklı takımlarda 9 kez sahaya çıkan Hikmet Karaman, ilk galibiyetini Ankaragücü ile aldı. 

Hikmet Karaman, Fatih Terim'e karşı 9 maçta; 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Hikmet Karaman, Fatih Terimi ilk kez mağlup etti

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