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Hezimet sonrası Barcelona'da Xavi'den ayrılık kararı! 8 gollü maç...

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#Barcelona#Villarreal#Xaxi
Hezimet sonrası Barcelonada Xaviden ayrılık kararı 8 gollü maç...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 00:14

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona evinde Villarreal'e 5-3 mağlup oldu ve lider Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü. Villarreal yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Xavi, sezon sonunda Barcelona'daki görevinden ayrılacağını söyledi.

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La Liga 21. hafta maçında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Villarreal 5-3 kazandı.

Villarreal'in galibiyet gollerini 41. dakikada Gerard Moreno, 54. dakikada Ilias Akhomach, 84. dakikada Gonçalo Guedes, 90+9. dakikada Sörloth ve 90+12. dakikada Jose Morales kaydetti.

Barcelona'nın golleri ise 60. dakikada İlkay Gündoğan, 68. dakikada Pedri ve 71. dakikada Eric Bailly (k.k) attı.

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REAL'İN 10 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Bu sonuçla 44 puanda kalan Barcelona, lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde üçüncü sırada kaldı. Villarreal ise 23 puanla 14. sıraya yükseldi.

Ligin 22. hatasında Barcelona, Osasuna'yı ağırlayacak. Villarreal ise evinde Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

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5 GOLLÜ YENİLGİ SONRASI AYRILIK KARARI

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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Villarreal yenilgisi sonrası ayrılık kararı aldı.

Villareal maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Xavi, sezon sonunda görevinden ayrılacağını söyledi.

Takımın değişime ihtiyacı olduğunu kaydeden Xavi, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Hatalarımızdan dolayı kaybettik. Penaltı mazeret değil. Yenilginin sorumlusu benim. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçı kaybetmenin açıklaması yok. Takım çok etkilendi ama bundan kurtulmamız lazım." dedi.

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#Barcelona#Villarreal#Xaxi

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