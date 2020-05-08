Heung-min Son tezkeresini aldı! En iyi asker ödülü...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-min Son, Güney Kore'de yaptığı zorunlu askerlik görevini tamamladı ve tezkeresini aldı.

Corona virüsü sebebiyle İngiltere Premier Lig'in askıya alınmasını fırsat bilerek askere giren yetenekli futbolcu, 4 hafta süreyle orduda eğitim aldı.

ÖDÜL ALDI!

Güney Koreli oyuncu, birliğinde bulunan 157 kişiyi geride bırakarak 'En iyi performans gösteren asker' ödülünü aldı.

HAPİS TEHLİKESİNDEN ALTIN MADALYA İLE KURTULDU

Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.

Güney Koreli yıldız , askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.





AĞIR EĞİTİMLER

Başarılı oyuncu, askerlik görevi boyunca silah kullanmayı ve dövüş sanatlarını öğrendi. Son ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer eğitim gördü.

40 kilo ağırlığında bir ekipmanı olan 27 yaşındaki futbolcu, askerlik eğitiminde her gün 30 km boyunca yürüyüşler yaptı.

Yıldız futbolcu, askerliğini bitirdikten sonra İngiltere'de 14 gün karantinada kalacak.





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