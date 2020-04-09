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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:39,Son Güncelleme:/

Hertha Berlin, corona virüs varken teknik direktör değiştirdi: Bruno Labbadia...

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Hertha Berlin, corona virüs varken teknik direktör değiştirdi: Bruno Labbadia...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.

Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

FENERBAHÇE İLE İSMİ GEÇMİŞTİ

Tecrübeli teknik direktörün ismi Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Labbadia, Bundesliga'da daha önce Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarını çalıştırmıştı.

 

Hertha Berlin, corona virüs varken teknik direktör değiştirdi: Bruno Labbadia...

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