Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDiğer Haberleri

Hentbolcular Dünya Şampiyonası için sahada

Güncelleme Tarihi:

#Hentbol#Milli Takım#Sırbistan
Hentbolcular Dünya Şampiyonası için sahada
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

A Milli Kadın Takımımız, Sırbistan'ı konuk ediyor.

Haberin Devamı

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Giresun’da Sırbistan’ı ağırlayacak.

Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak olan play-off turu ilk maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş ise 12 Nisan’da Belgrad’da oynanacak. Ay yıldızlılarımız rakibini elemesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

SAVAŞIRSAK BAŞARABİLİRİZ

Başantrenör Costica Buceschi, “Sırbistan takımı çok güçlü. İki takımın da yarı yarıya şansı var. Takımıma inanıyorum, savaştığımız sürece de yapabiliriz" dedi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Emre Mor ve Serdar Dursundan şampiyonluk yarışı yorumlarıFenerbahçe'de Emre Mor ve Serdar Dursun'dan şampiyonluk yarışı yorumlarıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hentbol#Milli Takım#Sırbistan

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı