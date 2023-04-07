Hentbolcular Dünya Şampiyonası için sahada

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2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Giresun’da Sırbistan’ı ağırlayacak.

Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak olan play-off turu ilk maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş ise 12 Nisan’da Belgrad’da oynanacak. Ay yıldızlılarımız rakibini elemesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

SAVAŞIRSAK BAŞARABİLİRİZ

Başantrenör Costica Buceschi, “Sırbistan takımı çok güçlü. İki takımın da yarı yarıya şansı var. Takımıma inanıyorum, savaştığımız sürece de yapabiliriz" dedi.