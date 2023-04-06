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Fenerbahçe'de Emre Mor ve Serdar Dursun'dan şampiyonluk yarışı yorumları

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Serdar Dursun
Fenerbahçede Emre Mor ve Serdar Dursundan şampiyonluk yarışı yorumları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 23:23

Fenerbahçe'de Emre Mor ve Serdar Dursun, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Mor ve Serdar Dursun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Emre Mor, "Kendimi mutlu hissediyorum. Uzun zaman sonra ilk 11'de başladım. Jorge Jesus, bana bu şansı verdi. Attığım gollerden dolayı mutluyum. Bazen agresif olabiliyorsunuz. Mutlu ya da mutsuz da olsam, en iyisini yapmaya çalışırım. Beni tanıyanlar bunu bilir. Fenerbahçe için iyi bir performans sergiledim. Sonraki maçlarda elimizdeki geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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'İMKANSIZ DEĞİL'

Şampiyonluk yarışına da değinen Emre Mor, "Beşiktaş karşısında iyi performans göstermedik. Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu geçmişte kaldı ve değiştiremeyiz. Türkiye Kupası'nı kazanacağız. Lig şampiyonluğu ise imkansız değil. Umarım Galatasaray da puan kaybeder. Onlar kaybederken, bizim de kazanmamız gerekiyor. Büyük mucizeler mümkün. İmkansız diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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'KENDİME GÜVENİYORUM'

Serdar Dursun ise "Toplam 5 santraforuz, hocamız pivot santraforu pek tercih etmiyor. Bugün 7 ay sonra ilk 11'de çıktım. Kendimi göstermek için iyi bir platform oldu. Gol ve iki asistle oynadım. Mutluyum. Ben her zaman kendime güveniyorum. Pes edersen kendine zarar verirsin. Kolay değil, oynama ve burada gel kendini göster. İyi oynamazsan bu çocuk oynamasın diyorlar, iyi oynarsan burada iyi bir çocuk varmış diyorlar. Hocam bana inşallah daha fazla şans verir ve ben de takıma katkı sağlarım. Kalan 9 maçımızı kazanırsak ligde şampiyon olacağımıza inanıyorum. Rakiplerimiz var kupada ama biz de iki kulvarda da giderek kupaları almak istiyoruz. Bu şekilde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Serdar Dursun

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