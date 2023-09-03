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Hellas Verona Sportif direktörü Sean Sogliano: Hien’i Beşiktaş’a vermeyeceğiz

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#Transfer#Beşiktaş#Sean Sogliano
Hellas Verona Sportif direktörü Sean Sogliano: Hien’i Beşiktaş’a vermeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 07:00

6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini kabul etmeyen İtalyanlar, futbolcuyu satmayacağını açıkladı.

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Beşiktaş’ın uzun süredir almaya çalıştığı İsveçli stoper İsak Hien’in transferi çıkmaza girdi. 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona’nın futbol direktörü Sean Sogliano, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İsak Hien Verona’da kalacak. Beşiktaş bir teklif yaptı ama yeterli değildi. Ayrıca böyle önemli bir futbolcuyu şu anda göndermeyi düşünmüyoruz” dedi.

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Beşiktaş yönetimi, geçen yıl da isteyip alamadığı Hien için Hellas Verona’ya 6 milyon Euro garanti para ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etmişti. İtalyan kulübünün geçen yıl 3.2 milyon Euro’ya İsveç’in Djurgarden takımından transfer ettiği genç futbolcu, Hellas Verona’da 33 resmi karşılaşmaya çıktı.

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#Transfer#Beşiktaş#Sean Sogliano

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