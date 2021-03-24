Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz şov devam ediyor! 2 gol daha...
Misli.com 2. Lig'in 28. haftasında Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer'i 4-1 mağlup ederken Batuhan Karadeniz mücadeleyi 2 golle tamamladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, Misli.com 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da gol yükünü çekmeye devam ediyor.
Misli.com 2. Lig 28. hafta mücadelesinde Sarıyer ile kozlarını paylaşan Hekimoğlu Trabzon, sahadan 4-1 galip ayrılırken maça damga vuran isim attığı 2 golle Batuhan Karadeniz oldu.
KARİYERİNİNİN ZİRVESİNDE
Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Batuhan Karadeniz, 23 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 18 gol atan Batuhan Karadeniz, bu sezon şimdiden rekorunun üstüne çıkmayı başardı.
Batuhan Karadeniz'in Sarıyer karşısındaki golleri 26 ve 53. dakikalarda geldi.
Hekimoğlu Trabzon Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 hafta sonunda 58 puanla lider Manisa FK'nın gerisinde ikinci sırada bulunuyor.