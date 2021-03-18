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GeriFutbol Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz fırtınası!
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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2021 - 20:00 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz fırtınası!

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Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz fırtınası!

Misli.com 2. Lig'in 29. haftasında Hekimoğlu Trabzon, Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup ederken Batuhan Karadeniz mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, Misli.com 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da gol yükünü çekmeye devam ediyor.

Misli.com 2. Lig 29. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor'u konuk eden Trabzon, sahadan 4-1 galip ayrılırken maça damga vuran isim yaptığı hat-trick ile Batuhan Karadeniz oldu.

Hürriyet

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Bu sezon takımıyla 28 maça çıkan Batuhan Karadeniz, 21 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 18 gol atan Batuhan Karadeniz, bu sezon şimdiden rekorunun üstüne çıkmayı başardı.

Hekimoğlu Trabzon, lider Manisa FK'nın 19 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor

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