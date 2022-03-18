Hedeflenen bugünün fotoğrafı: 'Fenerbahçe artık bir sporcu fabrikası olmalı...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmelere imza attılar.

Sarı lacivertlilerin gençlik hamlesi sonrası akıllara başkan Ali Koç'un, kongre dönemindeki söylemleri geldi. Ali Koç'un 2018 yılında yaptığı açıklamalar şöyle;

TOHUMLARI ATMAMIZ LAZIM

"Futbolda günü kurtarma yaklaşımından uzaklaşarak kalıcı başarı için gerekli yatırımları şimdiden arıyoruz. Mevcut transfer politikasını sürdüremeyiz. Kısa vadede en büyük yatırımımız scout ağı olacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini baştan aşağı yenileyeceğiz. Türkiye'de değil dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısını oluşturmalıyız. Bunun meyvesi 5-6 senede alınır. Tohumları atmamız lazım."

Haberin Devamı

PİLOT TAKIMLA İŞ BİRLİĞİ

"Benden tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tesis sözü vereceğim. Bizim hayalini kurduğumuz akademide en az 7 sahanın olduğu, altyapı ve A takımın aynı tesiste olmasıdır. En kısa zamanda geleceğin tohumlarının yeşereceği tesisi camiamıza kazandırmalıyız. Hem A takım hem de akademi için konuştuğumuz, görüşmeye başladığımız scoutlar var. Kısa vadede Türkiye'de, uzun vadede ise Almanya'da bir pilot takımla iş birliğine gitmek zorundayız." (19 Mart 2018)

FENERBAHÇE SPORCU FABRİKASI OLMALI

“Fenerbahçe artık bir sporcu fabrikası olmalı. Özkaynağından futbolcu yetiştirebilmeli.” (29 Mayıs 2018)

'SEÇİLİRSEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ...'

İlk 11’e aday oyuncularımızı zaten kendimiz yetiştirmek zorundayız. Öz kaynağımızdan futbolcu yetiştirmek, sporcu fabrikası olmak zorundayız. Altyapıda en iyi imkanlarla 10 yaşından itibaren futbolu öğrenmiş, kanı sarı-lacivert akan sporcular yetiştirmeliyiz. Seçilirsek en büyük hedefimiz bu olacak. (2 Haziran 2018)

OLMAZSA OLMAZ; ALT YAPI

Alt yapı olmazsa olmazımız. Şimdiden Dereağzı'nda iki tane sahayı baştan aşağı yapıyoruz. Benden tesis beklemeyin. Benim yapacağım tek tesis, alt yapı tesisleridir. Zaten hali hazırda Scouting sistemimiz var. Fenerbahçe artık para için gelinen bir kulüp olmamalıdır. Fenerbahçe artık kariyer için gelinen, taraftarın coşkusunun cezbettiği bir kulüp olmalıdır. Bu kulübün armasını taşıyan, altyapısından çıkan A Takım forması giyen her futbolcu rol model olmalıdır, örnek olmalıdır. (24 Temmuz 2018)

Haberin Devamı

A TAKIM VE ALT YAPI BİR ARADA

Hayalinin A takım ve altyapı oyuncularının bir arada çalıştığı ve bir kültür soluduğu ortam oluşturmak olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Benim hayalim birçok tesisler olsun. Aynı ortamda altyapı ve A takım oyuncuları bir arada çalışıp aynı kültürü solusun. Altyapı olmazsa olmazımızdır. (14 Kasım 2018)