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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e sürpriz talip! Serie A'dan Benevento...

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Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e sürpriz talip! Serie A'dan Benevento...
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Süper Lig’de Atakaş Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz’i, İtalya Serie A kulübü Benevento’nun takibe aldığı iddia edildi.

Calciomercato’nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi’nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz’i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak.

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Benevento’nun Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.

Hataysporlu Gökhan Karadenize sürpriz talip Serie Adan Benevento...

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