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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Aaron Boupendza'nın maliyeti şaşırttı!

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Hatayspor'da Aaron Boupendza'nın maliyeti şaşırttı!
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Antalyaspor maçında attığı 4 golle tarihe geçen Hatayspor forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'de 9 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Gabonlu futbolcunun Hatayspor'a maliyeti ortaya çıktı.

Atakaş Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, toplam 9 gole ulaştı ve Süper Lig'in bu sezon en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Hatayspor'dan Aaron Boupendza, Adama Traore, ocak ayı transfer planlaması, Gökhan Karadeniz ve Selim Ilgaz hakkında açıklama geldi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, "Aaron Boupendza'nın maliyeti 300 bin Euro. Boupendza'yı transfer ettiğimizde çok eleştirildik. Boupendza'nın transferini sportif direktörümüz Fatih Kavlak gerçekleştirmişti, kendisine teşekkür ediyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Birkaç takviyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Hataysporda Aaron Boupendzanın maliyeti şaşırttı

TEKLİFLERİ AÇIKLADI

Gökhan Karadeniz için 1. Lig takımlarından teklif aldıklarını söyleyen Sunar, "Gökhan Karadeniz için Samsunspor, Giresunspor ve Adana Demirspor'dan teklif aldık. Gökhan için belirlediğimiz bir bonservis bedeli var fakat biz Gökhan'ı göndermek istemeyiz. Gökhan ayrılmak isterse teşekkür ederiz." dedi.

Selim Ilgaz'la sözleşme uzatacaklarını belirten Ethem Sunar, bu sezon ligi ilk 5'te bitirmek istediklerini söyledi ve şu şekilde devam etti:

"Onursal başkanımız Lütfü Savaş, 2 yıl önce 'Hatay'a Barcelona'yı getireceğim' demişti. Hedefimiz bu şehri Avrupa'da temsil etmek. Ömer Erdoğan ve Fatih Kavlak bu takım için şans. Bu takımın mimarı Ömer Erdoğan ve Fatih Kavlak'tır. Biz onlara inandık onlar da bizi mahcup etmedi."

Monaco'dan Adama Traore'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğunu belirten Sunar, "Adama Traore'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu var. Sezon sonunda Traore de isterse opsiyonu kullanacağız. Hatay'a yabancı futbolcu transfer etmek oldukça zor. Suriye ile sınır komşusuyuz ve insanlar buraya gelmeden önce ön yargılı davranabiliyor." şeklinde konuştu.

Hataysporda Aaron Boupendzanın maliyeti şaşırttı

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