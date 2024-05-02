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Hatayspor'da Volkan Demirel'den istifa kararı!

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#Hatayspor#Volkan Demirel#İstifa
Hataysporda Volkan Demirelden istifa kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 21:26

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in yönetime istifasını sunduğu belirtildi. Son kararı yönetim verecek.

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Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel istifa kararı aldı. Genç teknik adamın istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

Volkan Demirel'le ilgili son kararı yönetim verecek.

"İSTİFA ETMEK İSTEDİM, ETMEM DE GEREKİYORDU AMA OLMADI" DEMİŞTİ

Volkan Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili konuşmuştu.

"Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil." demişti.

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#Hatayspor#Volkan Demirel#İstifa

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