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Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye övgü! "Muhteşem oynadılar"

#Hatayspor#Ömer Erdoğan#Fenerbahçe
Hataysporda Ömer Erdoğandan Fenerbahçeye övgü Muhteşem oynadılar

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

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Hatay'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanırken ev sahibi takımda Ömer Erdoğan, sarı lacivertli takımın savunmasına övgü yaptı.

Fenerbahçe'nin savunmada muhteşem iş çıkardığını belirten Ömer Erdoğan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin savunması muhteşem oynadı, tebrik ediyorum. Bize pozisyon vermediler." dedi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında baskılı bir oyunla başladıklarını ve rakibi kendi sahasından çıkarmamaya çalıştıklarını söyledi.

Kaybettikleri bir topun dönüşünde kontrataktan gol yediklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstediğimiz bir şekilde başlayamadık ama oyundan hiç kopmadık. Maçın genelinde daha fazla topa sahip olan bizdik ama açıkçası pozisyon üretmekte zorlandık. Fenerbahçe savunması bize çok pozisyon verdirmedi. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Sahada son dakikaya kadar pes etmeyen, maçı bırakmayan, çirkinleştirmeyen bir Hatayspor vardı. Zorladık, olmadı, sağlık olsun. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum."

Erdoğan, kendilerini yalnız bırakmayan, destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

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Maçta taraftarların güzel bir atmosferi ve desteği olduğunu aktaran Erdoğan, "Gönül isterdi tabii ki onlara bugün mutlu bir şekilde eve uğurlayabilelim ama kısmet değilmiş. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Onlara Avrupa kupası maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

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#Hatayspor#Ömer Erdoğan#Fenerbahçe