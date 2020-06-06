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Hatayspor'da koronavirüs testleri üçüncü kez negatif!
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan üçüncü Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Takımda, geçen ay içerisinde iki kez yapılan Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.
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