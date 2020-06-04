Kayserispor'da pozitif vakaya rastlanmadı!
Kayserispor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan korona virüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.
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