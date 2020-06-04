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GeriFutbol Kayserispor'da pozitif vakaya rastlanmadı!
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İHA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 17:25,Son Güncelleme:

Kayserispor'da pozitif vakaya rastlanmadı!

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Kayserispor'da pozitif vakaya rastlanmadı!
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Kayserispor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan korona virüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

 

Kayserisporda pozitif vakaya rastlanmadı

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