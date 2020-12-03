MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Taktik ve hava topu çalışmaları...
GeriFutbol Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Taktik ve hava topu çalışmaları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Taktik ve hava topu çalışmaları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Taktik ve hava topu çalışmaları...
Abone Olgoogle-news

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları yaptı.

Galatasarayda Taylan Antalyalı şoku İdmanda sakatlık
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! İdmanda sakatlık

Bordo-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

 

Hataysporda Galatasaray hazırlıkları Taktik ve hava topu çalışmaları...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle