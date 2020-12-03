Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Taktik ve hava topu çalışmaları...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları yaptı.
Bordo-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.
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