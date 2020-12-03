MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! İdmanda sakatlık
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! İdmanda sakatlık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! İdmanda sakatlık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! İdmanda sakatlık
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, antrenmanda Taylan Antalyalı'nın sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Taylan Antalyalı, idmanda bir sakatlık geçirdi.

Fatih Terim'den Taylan Antalyalı'ya övgü dolu sözler! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.'' sözleri kullanıldı.

Son Dakika | Galatasarayda Taylan Antalyalı şoku İdmanda sakatlık

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle