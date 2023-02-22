Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı! Volkan Demirel...

Güncelleme Tarihi:

#Taner Savut#Hatayspor#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 17:31

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinde Hatay Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinde Hatay Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Taner Savut'un annesi, oğlunun tabutunun başında; "Benim bütün haklarım sana helal olsun. Oğul, peygamberimize komşu olasın. Oğul, anan seni hiç unutmayacak. Allahıma emanet ol." diye konuştu.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesine Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbol camiasından birçok isim katıldı.

Gözden Kaçmasın

Taner Savut kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda çalıştı Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savutun hayatı ve biyografisi hakkında bilgilerTaner Savut kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda çalıştı? Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taner Savut#Hatayspor#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi