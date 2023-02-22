Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı! Volkan Demirel...

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinde Hatay Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Taner Savut'un annesi, oğlunun tabutunun başında; "Benim bütün haklarım sana helal olsun. Oğul, peygamberimize komşu olasın. Oğul, anan seni hiç unutmayacak. Allahıma emanet ol." diye konuştu.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesine Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbol camiasından birçok isim katıldı.