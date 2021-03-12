MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor, Rize deplasmanına 3 eksikle gidiyor
GeriFutbol Hatayspor, Rize deplasmanına 3 eksikle gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Rize deplasmanına 3 eksikle gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor, Rize deplasmanına 3 eksikle gidiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bülent Uygun: Hatayspor galibiyetini taraftara hediye edeceğiz...
Bülent Uygun: "Hatayspor galibiyetini taraftara hediye edeceğiz..."

- 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Hatayspor'da yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye gidecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

 

Hatayspor, Rize deplasmanına 3 eksikle gidiyor

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi