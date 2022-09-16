Canlı: Hatayspor - Kayserispor maçı

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Süper Lig'de Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Hatayspor 0-1 Kayserispor

Gol: 5' Mensah (P)

Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Hatayspor, bu süreçteki tek galibiyetini 2+ gol atabildiği tek karşılaşmada aldı. Diğer 13 karşılaşmada rakip filelere sadece yedi gol gönderebilen ve üst üste 12 maçtır kalesinde gol gören Hatay ekibi, bu alanda ligde devam eden en uzun seriyi yaşıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçtan da puan çıkaramayan Kayserispor, dış sahada henüz golle tanışamadı. Kayseri ekibinin Süper Lig tarihinde gol atamadan üst üste dört deplasman yenilgisi aldığı tek seri, Şubat-Mart 2012 arasında Şota Arveladze yönetiminde geldi. Süper Lig'de daha önce mücadele ettiği iki sezonda da seyircisi önünde çıktığı ilk üç karşılaşmayı ikişer galibiyet ve birer beraberlik alarak 7 puanla geçen Hatayspor, ilk kez bir sezonun ilk üç iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz kapatma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı gol beklentisinin en az altında kalan takım olan Hatayspor, aynı zamanda çektiği şutları en düşük yüzdeyle gol çeviren ekip konumunda. Hatayspor forması giyen Dylan Saint-Louis, Süper Lig kariyerinde hem gol attığı hem de asist yaptığı tek maçı Kayserispor'a karşı oynadı.

Bu sezon Hatayspor'un Süper Lig'de attığı iki gole de katkı sağlayan Ayoub El Kaabi, geçen sezon takımının Kayserispor'u konuk ettiği maçta galibiyet golünü kaydetmişti.

Kayserispor forması giymeye başladığı 2021/22 Süper Lig sezonundan bu yana takımı adına en fazla gol atan oyuncu olan Mame Thiam'ın, rakip filelere gönderdiği gollerin %67'si maçların ilk yarılarında geldi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig kariyerindeki en farklı galibiyetini de mağlubiyetini de Hatayspor'a karşı aldı.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.