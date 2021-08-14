Hatayspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren bordo-beyazlı ekip, geçen sezon Kasımpaşa ile yaptığı 2 lig maçında 2 galibiyet almayı başarmıştı.

Kasımpaşa ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Hatayspor, rakibini konuk ettiği karşılaşmadan tek golle galip ayrıldı. Kasımpaşa'nın geçen sezon Süper Lig'de puan alamadığı üç takımdan biri Hatayspor'du. Geçen sezonu evinde Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek tamamlayan Hatayspor, Süper Lig'de üst üste iki iç saha karşılaşmasını golsüz geçmedi.

Süper Lig'de çıktığı son 11 deplasman maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa, bu galibiyeti gol yemediği tek karşılaşmada aldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını toplam sekiz gol yiyerek kaybeden Hatayspor, önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almış ve 20 puan çıkarmıştı.

Açılış maçını deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig sezonunun üçüne galibiyetle başlayan Kasımpaşa (2M), önceki dokuz sezonun da ilk karşılaşmasında puan kaybetmişti.

Kariyerinin en golcü sezonunu geride bırakan Hatayspor forveti Mame Biram Diouf, aynı zamanda Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren oyuncu olmuştu. Geçen sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına en fazla gol atan oyuncu olan Aaron Salem Boupendza, Kasımpaşa filelerini de deplasmanda havalandırmayı başarmıştı. Kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu yaşayan Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son golün de sahibi konumunda. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde konuk olduğu Hatayspor karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Özat, "Stadımızın kuru bir bina olmasından öte sese, taraftara ihtiyacı var." dedi.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçla 25 bin kişi kapasiteli yeni Hatay Stadı'nda taraftarıyla buluşacak.

Hatayspor, Kasımpaşa ile yeni yuvasında seyircisi önünde karşılaşmak için gün saymaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 2016 yılı sonlarında inşasına başlanan ve 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan modern statta 28 loca bulunuyor.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, Süper Lig'de yeni sezonun kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ve yeni statlarında ilk kez kendi seyircileri karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son derece güzel ve modern bir stada kavuştuklarını belirten Özat, burada taraftarlarıyla birlikte daha başarılı sonuçlar almayı umut ettiklerini kaydetti.

Taraftarların desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini ifade eden Özat, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir stadımız var. Yüzde 65 hibrit, yüzde 35 organik çime sahip olması, bizim için bir ilk olacaktır. Daha önceki stadımız yüzde 100 organikti. Bizim için farklı bir ambiyans taşıyan stadımız oldu. Stadımızın kuru bir bina olmasından öte sese, taraftara ihtiyacı var. Her şey insanla güzel, başarı insanla paylaşılınca anlamlı olur. Bunu da taraftarlarımızdan bekliyoruz, bu desteği onlardan istiyoruz, bizden esirgememelerini rica ediyoruz. Başarımız bir ise onlarla iki olur. Bu yıl hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek. Futbol oynandığı zaman hedefler güncellenir. Bizi kader, başarı, hırs, planlama nereye taşır onu hep birlikte göreceğiz."

Ergin: "Hatayspor yine fırtınalar estirecek"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, yeni Hatay Stadı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ergin, stadın her yönüyle çok güzel ambiyans oluşturacak, UEFA standartlarında bir stat olduğunu dile getirdi.

Atakaş Hatayspor'un yeni evinde bu sezon tüm hedeflerine ulaşacağını umut ettiğini belirten Ergin, şunları söyledi:

"Hatayspor inanılmaz, beklentilerin çok üstünde bir performans gösterdi. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kimsenin beklemediği bir şekilde ligi 6'ncı sırada bitirdi. Az farkla Avrupa kupalarına gidemedi ama bu sene hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Takımda yüzde 60 oranında iskelet kadromuz mevcut. Yeni, genç, başarıya susamış, hedefi olan, kendini daha yukarıya atacak futbolcu kadrosunu bu sene aldık. Eskilerle yeniler kaynaşarak bunun semeresini inşallah lig maçlarında göreceğiz. Hatayspor'dan çok umutluyum. Hatayspor yine fırtınalar estirecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın konuştuğu bir takım olacak."

Ergin, taraftarlar olarak takımın her zaman yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.