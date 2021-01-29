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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Hatayspor, İstanbul'da Başakşehir'e konuk olacak!

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Hatayspor, İstanbul'da Başakşehir'e konuk olacak!
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK deplasmanında, 1-1'lik sonuçla kapatan bordo-beyazlılar, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istiyor.

Başakşehirin konuğu Hatayspor 7 eksik, artı 1 şüpheli...
Başakşehir'in konuğu Hatayspor! 7 eksik, artı 1 şüpheli...

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'un, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edeceği ve son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Tesislerinde yapacağı bildirildi.

 

Hatayspor, İstanbulda Başakşehire konuk olacak

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