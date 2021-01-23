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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

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Hatayspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlılarda sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep FK'da son durum

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak.
Kana Bıyık'ın sakatlığının sürdüğü kırmızı-siyahlılarda, bir diğer savunmacı Djilobodji ise kart cezası nedeniyle yarın sahada olamayacak. Geçen hafta sakatlanarak Çaykur Rizespor maçını tamamlayamayan Mirallas'ın durumu da maç saatinde belli olacak.

Öte yandan, yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu'nun lisansı çıkartılırken, tecrübeli savunmacı, görev verilmesi halinde yarın forma giyebilecek.

 

Hatayspor, Gaziantep FKye konuk olacak

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