Canlı: Hatayspor - Gaziantep FK maçı

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Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Hatayspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Hatayspor 1-2 Gaziantep FK

Goller: 7' Figueiredo, 31' El Kaabi, 49' Jevtovic

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Musa, Aabid, Lobjanidze, Saint-Louis, El Kaabi

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Mustafa, Figueiredo

Bu sezon oynadığı ilk Süper Lig maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Hatayspor, 2015/16'dan bu yana hiçbir lig sezonuna ikide sıfır yaparak başlamadı. 2022/23'ün ilk iki haftasında 4 puan toplayan Gaziantep FK, 2016/17'den bu yana hiçbir lig sezonunun ilk üç karşılaşmasını namağlup geçmedi.

Süper Lig'deki son 10 maçının sadece birini kazanabilen Hatayspor, tek galibiyetini bu stattaki son karşılaşmada Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek aldı. Süper Lig'in son iki sezonunda da boy gösteren takımlar arasında 2022 senesinde deplasman galibiyeti alamayan iki ekipten biri Gaziantep FK. Süper Lig'in ilk iki haftasında rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan takım Gaziantep FK oldu. Hatayspor ise bu süreçteki tek maçında Trabzonspor kalesine üç isabetli şut çekebildi ve sadece 0.3 gol beklentisi üretebildi.

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Süper Lig'de attığı son 12 golün 10'unu iç saha karşılaşmalarında kaydeden Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi, bu süreçte Gaziantep FK karşısındaki tek golünü ise deplasmanda buldu. Hatayspor'a rakip olduğu son iki maçta en az birer golde pay sahibi olan Alexandru Maxim'in, üst üste 3+ karşılaşmada tabelayı değiştirdiği sadece iki takım bulunuyor. Süper Lig'de görev yaptığı son 14 maçta 15 gole doğrudan katkı sağlayan Alexandru Maxim, Gaziantep FK'nın bu sezon kaydettiği iki golde de pay sahibiydi.

HATAYSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Gaziantep FK maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.