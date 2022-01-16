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Hatayspor-Galatasaray maçında kulübeler arasında gerginlik çıktı! 'Soyunma odasına görüşeceğiz'

#Galatasaray#Hatayspor#Süper Lig
Hatayspor-Galatasaray maçında kulübeler arasında gerginlik çıktı Soyunma odasına görüşeceğiz

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Aytaç Kara ve Ömer Bayram, ev sahibi ekibin kulübesinde yer alan yetkiliyle tartıştı.

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Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 21. hafta maçında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı pozisyonu ve sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

PENALTI KARARINA TEPKİ

Mücadelenin 42. dakikasında Hatayspor, Alpaslan Öztürk'ün Kamara'ya yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı.

Hakem Erkan Özdamar, ilk olarak devam kararı verirken VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

Sarı-kırmızılı oyuncular, uzun süre itiraz ederken topun başına geçen Diouf penaltıyı gole çevirdi.

PENALTI SONRASI TARTIŞMA

Penaltı golü sonrası Galatasaraylı futbolculardan Aytaç Kara ve Ömer Bayram, Hatayspor antrenörü Özhan Pulat ile tartışma yaşadı.

Arayan girenler kavga noktasına gelen olayı güçlükle engelledi. İki kulübe arasında “Soyunma odasında görüşürüz. İçeride görüşeceğiz” şeklinde el hareketleri yapıldı.

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Aytaç ve Ömer, İdari Menajer Uğur Yıldız tarafından zor sakinleştirildi. Hakem Erkan Özdamar penaltı sonrası Ömer Bayram’a sarı kart gösterdi.

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#Galatasaray#Hatayspor#Süper Lig

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