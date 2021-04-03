Hatayspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in kararları olay oldu! Golden sonra sosyal medya yıkıldı, ilk kez...

Hatayspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. hafta maçında Fatih Terim'in kadro tercihleri ve yapılan eleştiriler dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın üçlüsünü oluşturan Marcao, Luyindama ve Yedlin'in cezaları sebebiyle farklı tercihler yapmak zorunda kaldı.

ŞENER VE GEDSON TERCİHİ

Sağ bekte Şener ile başlayan tecrübeli teknik adam, stoperde Ryan Donk'un partneri olarak ise Gedson Fernandes'i sahaya sürdü.

Hatayspor'un 21. dakikada Diouf ile bulduğu golde orta Şener'in bölgesinden gelirken gol vuruşunu ise Gedson Fernandes'in bölgesinden yapıldı.

Ev sahibi ekibin bu golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve kendi bölgesi stoper olan Ozornwafor'un yerine Gedson'un o bölgeye çekilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.







Ayrıca Hatayspor karşısında ilk 45 dakikada 2 gol kalesinde gören Galatasaray'da Arda Turan ve Ömer Bayram'ın performansları da sosyal medyada çok konuşuldu.

BU SEZON İLK KEZ

Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi. Goller 21. dakikada Diouf ve 29. dakikada Ribeiro'dan geldi.

İSABETLİ ŞUT YOK

Sarı-kırmızılılar, bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Daha önce Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ilk devreyi boş geçmişlerdi.





TERİM TRİBÜNDE

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.