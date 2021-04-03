Hatayspor 3-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

İlk yarısını 2-0 geride kapatan Galatasaray, mücadeleyi 3-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Diouf ile öne geçen Hatayspor, 29. dakikada Ribeiro'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Diouf çıktı ve Hatayspor'u rahatlatan golü attı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Hatayspor, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 2 maç fazlasına karşın 61 puanla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kaldı. Hatayspor'un puanı ise 49 oldu.

Ev sahibi ekipte Popov, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de zirve yarışında son durum;

1) Beşiktaş - 64 puan

2) Galatasaray - 61 puan(+2)

3) Fenerbahçe - 59 puan(+1)

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0

36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0

76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.