Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor. Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



Bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek Atakaş Hatayspor, burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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