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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor. Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek Atakaş Hatayspor, burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

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