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Haris Seferovic'te Falcao tesadüfü! Galatasaray'da ilk golleri...

#Seferovic#Galatasaray#Falcao
Haris Seferovicte Falcao tesadüfü Galatasarayda ilk golleri...

Falcao, yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle tam 49 maç kaçırıp 43’ünde oynayabildi. Kolombiyalı futbolcu gibi sakatlıklardan çok çeken Seferovic de geçen sezon 29 maç kaçırdı.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa’yı 2-1 yendiği hazırlık maçının 60. dakikasında oyuna giren yeni transfer Haris Seferovic, oyuna girdikten 5 dakika sonra çektiği ilk şutta fileleri havalandırarak takımının galibiyet golünü kaydetti.

Attığı golün yanı sıra etkili futboluyla da alkış alan İsviçreli futbolcu, herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi yaşamadığı takdirde Galatasaray’a büyük katkı yapacağını gösterdi.

KADERLERİ BENZEMESİN!

Geçen sezon sakatlık nedeniyle Benfica’da 29 maç kaçıran Seferovic’in, forma giydiği ilk karşılaşmada Kasımpaşa’ya gol atması, akıllara Radamel Falcao’yu getirdi. Falcao da, sarı kırmızılı formayı ilk kez Kasımpaşa önünde giymiş ve 13 Eylül 2019’da oynanan Süper Lig mücadelesinin 38. dakikasında attığı golle takımının 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

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SAKATLIK KABUSU

Kolombiyalı santrfor, iki sezon kaldığı sarı kırmızılı takımda sakatlıklar nedeniyle tam 49 maç kaçırırken, toplam 43 karşılaşmada oynayabildi ve 20 gol, 3 asist üretti.

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#Seferovic#Galatasaray#Falcao

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