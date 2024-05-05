Hansi Flick el yaktı, Beşiktaş vazgeçti!

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Yurt dışında bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ın masaya oturduğu isimlerden biri de son olarak Alman Milli Takımı’nı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Hansi Flick oldu...

Portekizli Fernando Santos’la yolları ayırdıktan sonra takımı sezon sonuna dek Serdar Topraktepe’ye emanet eden ancak gelecek sezon için kariyerli ve tanınan bir teknik direktörü göreve getirmek isteyen siyah beyazlı yönetimde adaylardan biri olan Hansi Flick’ten yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.

Başkan Arat, Flick’in menajeri ile bir araya gelirken Alman teknik adamın yıllık 6 milyon Euro ücret ve transfer yapma yetkisi istemesi üzerine görüşmeler sona erdi.