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Hamza Hamzaoğlu'dan galibiyet sözleri! “Bu stres ortamı kolay değil”

#Çaykur Rizespor#Kayserispor#Süper Lig
Hamza Hamzaoğludan galibiyet sözleri “Bu stres ortamı kolay değil”

Kayserispor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Bitiricilik kısmında bir sorun yaşıyoruz. Bu stres ortamı kolay değil” dedi.

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Süper Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Önemli bir galibiyet bizim için. Çünkü dışarıdan henüz daha puan alamadık. O yüzden iç saha maçları bizim için çok önemli. İnşallah deplasmandan da ekstra puanlar getirmeyi başarırız bundan sonraki süreçte. Çok önemli bir maça çıktık bugün. Kayserispor iyi bir kadroya sahip. Oturmuş bir takım. İyi ve etkili futbolları var. Ama oyunu iyi kapattık ve sonuca ulaştık. Her ne kadar ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamasak da devre arasında arkadaşlarla konuştuk ve ufak tefek sorunları kaldırdık. İkinci yarıda da karşılığını aldık. İyi bir organizasyondan da golü bulduk. Daha sonrasında belki ikinci golü de atabilirdik. Rakibimizin de çok fazla net pozisyonu olmadı. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. İç saha maçları tabii ki bu yolda çok önemli” dedi.

Lig’in son sırasında oldukları için stres altında olduklarını dile getiren Hamzaoğlu, “Evet bitiricilik kısmında bir sorun yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Bu stres ortamı kolay değil. Bu durumdaki takımlarda hem futbol oynayan hem de uzun süre hocalık yapan birisi olarak oyuncuların hangi psikolojiyle sahada olduklarını iyi bilirim. O yüzden kolay bir durum değil. Ama bu sıkıntıyı bir aşsak çok daha iyi şeyler yaşayacağız. Henüz bu eşiği aşamadık. Maç kazanmaya başladık. Bu oyuncularımıza bir özgüven getirdi. Kendi sahamızda oynadığımız maçlara daha iyi çıkıyoruz. İnşallah oyuncularımız da yarın bir gün gol ile tanıştıklarında arka arkaya golleri gelebilir. Bu da bizi şaşırtmasın sonuçta bu yetenek var oyuncularımızda. Sadece bulunduğumuz pozisyon itibariyle ama heyecandan, ama stresten, ama üzerlerindeki baskıdan özellikle forvetler için gol atamama baskısı onları etkiliyor. Vuruşlarını etkili yapamıyorlar. İnşallah onları da yapacaklar” ifadelerini kullandı.
Maçın tek golünü atan Selim Ay’ın performansını da değerlendiren Hamzaoğlu, “Selim’i tebrik ediyorum. Bir araya geldiğimizden beri üzerine koyarak gidiyor. Hem savunmada ki duruşu hem hücumdaki katkısı çok çok iyi. Çalışıyor, karşılığını da görüyor. Selim’i ve bütün takımımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadroda yer almayan Bolasie hakkında konuşmaktan kaçınan teknik adam sözlerini, “Bolasie’nin kadro dışı olması aramızda bir konu. Şu an bahsetmeyeceğim. Daha sonra gerekli konuşmaları yaparız” ifadeleriyle sonlandırdı.

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#Çaykur Rizespor#Kayserispor#Süper Lig

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