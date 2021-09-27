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Halkbank, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu!

#Halkbank#Voleybol#Sporanasayfa
Halkbank, Balkan Kupasında şampiyon oldu

2021 Erkekler Balkan Kupası'nda Halkbank, ikinci maçında Yunanistan'ın Kifissias takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

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Balkan Kupası'nı iki maçını da galip bitirerek kazanan Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nı kazanan Halkbank'ın kupasını maçtan sonra düzenlenen törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Kagic Dejan (Sırbistan), İlknur Çakar
Halkbank: Selçuk Kesin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Mustafa Koç (Caner Ergün, Volkan Done, Aslan Ekşi)
Kifissias: De Weijer, Kotsakis, Melles, Marks, Kostopoulos, Linardos (Kontostathis, Sonakis, Papadopoulos, Spiliotis)
Setler: 25-19, 25-18, 25-18
Süre: 68 dakika (25, 22, 21)

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#Halkbank#Voleybol#Sporanasayfa