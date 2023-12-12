Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ndan maçlara çıkmama çağrısı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Başkan Faruk Koca'nın saldırısına uğradı.

Faruk Koca, orta alana doğru koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın arkasından gelen iki şahıs da yere düşen Meler'i tekmeledi.

Türk futbolu adına utanç görüntülerinin ardından spor ve siyasetin en üt noktasına kadar tepkiler sürerken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, hakemlere maçlara çıkmama çağrısı yaptı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin saldırı sonrası açıklaması şu şekilde:

11 Aralık Pazartesi akşamı Ankara Eryaman Stadı'nda hakem camiamızın gözbebeği FıFA Hakemimiz Halil Umut Meler’e karșı yapılan șiddete tüm Türkiye gibi bizler de șahit olduk. Bu hadiseyi gerçekleștirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri derinden yaralamıştır. Futbolu yőnetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai ișlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk Futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiștirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak ișlenecek ve verilecek olan ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz.

Haberin Devamı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan șiddetli saldırı, sadece Hakemimiz Halil Umut MELER'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize mūsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün hakem camiası olarak birlik olma günüdür.

Haberin Devamı