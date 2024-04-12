Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Liverpool paramparça oldu

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları bu gece oynandı.

UEFA Avrupa Ligi’nin çeyrek finalinde iki İtalyan ekibi Milan ile Roma karşılaştı. San Siro’da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Roma tek golle kazandı.

Roma’ya galibiyeti getiren golü 17’nci dakikada Gianluca Mancini kaydetti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen sahasında ağırladığı West Ham United’ı 83’üncü dakikada Jonas Hofmann ve 90’ıncı dakikada Victor Boniface’in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Liverpool, Anfield’da konuk ettiği Atalanta’ya 3-0 mağlup olarak gecenin sürprizin yaşattı.

Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Atalanta’ya ikinci maç öncesi avantajı getiren golleri 38 ile 60’ıncı dakikada Gianluca Scamacca ve 83’üncü dakikada Mario Pasalic attı.

Benfica ise evinde ağırladığı Marsilya’yı 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibinin golleri 16’ncı dakikada Rafa Silva ve 52’nci dakikada Angel Di Maria’dan geldi.

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Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:Milan - Roma: 0-1Bayer Leverkusen - West Ham United: 2-0Liverpool - Atalanta: 0-3Benfica - Marsilya: 2-1