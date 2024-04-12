Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin maçında 3 gol!

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa, sahasında ağırladığı Lille’i 2-1 mağlup etti.

Villa Park’ta oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Ollie Watkins ve 56’ncı dakikada John McGinn kaydetti. Lille’in tek golü 84’üncü dakikada Bafode Diakite’nin ayağından geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında oyuna dahil oldu. Bu eşleşmenin tur atlayan takımı Olympiacos - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Club Brugge ile PAOK, Jan Breydel Stadyumu’nda kozlarını paylaştılar. Club Brugge maçın 6’ncı dakikasında Hugo Vetlesen ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Viktoria Plzen ise Doosan Arena’da oynanan mücadelede Fiorentina ile golsüz berabere kaldı. K

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onferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçları şu şekilde:

Olympiacos - Fenerbahçe: 3-2

Viktoria Plzen - Fiorentina: 0-0

Club Brugge - PAOK: 1-0

Aston Villa - Lille: 2-1

Eşleşmelerin rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.