Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Halil İbrahim Önal: "Yeni bir çıkış başlatmak istiyoruz..."

#Giresunspor#Süper Lig#Halil İbrahim Önal
Halil İbrahim Önal: Yeni bir çıkış başlatmak istiyoruz...

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Antalyaspor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serileri sona erdiği için üzgün olduklarını belirterek amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Halil İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, “Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında elde ettiğimiz 9 puana Antalyaspor deplasmanında 3 puan daha eklemek istiyorduk ancak olmadı. Maçın henüz başında duran bir toptan yediğimiz golle mağlup duruma düştük. İlk yarının son bölümlerinde beraberliği yakalayacak fırsatları bulduk fakat bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda maçı çevirebilmek için aldığımız riskler sonucunda sahadan 4-1 mağlup ayrıldık. Antalya’dan puansız döndüğümüz için üzgünüz” dedi.
Lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Önal, “Antalyaspor maçından sonra oyuncularımıza 3 gün izin verdik. Süper Lig’in 31. Haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahamızda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına Perşembe günü başlayacağız. Arayı iyi değerlendirip Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kalan 8 maç hakkında da görüşlerini açıklayan Önal, “Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Giresunspor olarak bu 8 maçta toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp ligi en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. 44 sene sonra mücadele ettiğimiz Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Süper Lig#Halil İbrahim Önal

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler