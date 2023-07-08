×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Halil Dervişoğlu'nun menajeri, Beşiktaş için İstanbul'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlunun menajeri, Beşiktaş için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 11:25

Halil Dervişoğlu’nun temsilcisi, Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul’a geldi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Brentford ile Halil konusunda anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul’a geldi.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan Halil Dervişoğlu'nun menajeri ile yapılacak son görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen Halil, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.

Gözden KaçmasınDört Büyüklerin kiralık problemi 52 oyuncunun 47si geri döndüDört Büyüklerin 'kiralık' problemi! 52 oyuncunun 47'si geri döndüHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Halil Dervişoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada
Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul