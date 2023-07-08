Dört Büyüklerin 'kiralık' problemi! 52 oyuncunun 47'si geri döndü

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Futbolda transfer mevsimi gelince takımların hangi oyuncuları alacağı ya da göndereceği futbol sohbetlerinin bir numaralı gündem maddesi haline gelir. Özellikle de ‘yıldız’ statüsünde sayılan futbolculardan hangilerinin alınması gerektiği üzerine epey kafa yorulur! Bu dönemde en zor iş kulüp yöneticilerine düşer.

YÖNETİCİLERİN İŞİ ZOR

Transferi düşünülen oyuncuları ve varsa kulübünü ikna etmeye çalışırlar. Diğer yandan taraftarları memnun etmek de zordur. Zira her taraftar takımını rakiplerle mukayese eder ve ‘en iyi futbolcular bizde olsun’ ister. Yöneticilere düşen bir başka görev de çeşitli nedenlerle A takımda oynama şansı bulamayan futbolculara kiralık gideceği kulüp bulmaktır. Çoğu zaman bu en önemli görev haline gelir. Bu kategoriye giren oyunculara takım bulunursa;

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KULÜP BULMAK ŞART

1- Kadro şişkinliği giderilir, bu sayede teknik direktörler sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşur.

2- Kiralayacak kulüplerden cüzi de olsa bir kiralama bedeli alınarak futbolcudan para kazanılır.

3- Oyuncunun ücretinin tamamı ya da bir kısmı kiralayan kulübe ödettirilip yükünden kurtulunur.

4- Kiralık gönderilen futbolcu yeni takımında oynama şansı bulacağı için tecrübe kazanır.

5- Maç oynayan futbolcu sürekli yedek kalma psikolojisinden kurtulur, gelişimi devam eder.

KİRALIK GİTTİĞİ KULÜP TARAFINDAN SATIN ALINAN 4 FUTBOLCU DA YABANCI

Beşiktaş, F.Bahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2022-23 sezonunda kiraya verdiği futbolculara dair bir araştırma yaptık ve gördük ki, sonuçlar hiç de iç açıcı değil.

Zira 4 büyüklerin, 'Sürekli maç oynayarak gelişsin, sahada veya kasada kulübümüze katkı yapacak seviyeye gelsin’ beklentisiyle kiraya verdiği oyuncuların büyük çoğunluğu sezonun bitimiyle birlikte geri dönmek zorunda kaldı.

4 büyüklerin geçici transfer formülüyle gönderdiği toplam 52 oyuncudan sadece 4’ü (Patrick Van Aanholt, Mustafa Muhammed, Mergim Berisha, Bruma) sezonu geçirdikleri takımlar tarafından satın alınırken, 1’i (Dimitris Pelkas) sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe’ye dönmedi.

Geri kalan 47 futbolcu bonservislerinin bulunduğu kulüplere dönerken, kiralık oynadıkları kulüpler tarafından satın alınan 4 ismin de yabancı olması, bir başka dikkat çekici nokta oldu.

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GALATASARAY KİRALIKLARININ İKİSİNİ SATTI

4 büyükler içinde kiraya en fazla futbolcu veren kulüp GALATASARAY oldu. Sarı kırmızılılar, 5’i yabancı toplam 17 oyuncusunu geçici transferle gönderirken, bu futbolcular dan Muhammed 5.75 milyon Euro’ya Nantes, Van Aanholt 1.5 milyon Euro’ya PSV tarafın dan satın alındı. Kiralıktan dönenler içinde kulübün en pahalı transferlerinden Luyindama (8 milyon Euro) ve Cicaldau (6.5 milyon Euro) da (4.2 milyon Euro) bulunuyor.

BEŞİKTAŞLILARIN TAMAMI DÖNDÜ

Kiraya en çok futbolcu gönderen ikinci kulüp olan Beşiktaş, toplam 14 futbolcuyu geçici transfer formülü ile başka takımlara verdi. 2’si yabancı (Javi Montero, Ajdin Hasic) olan ve çoğu ‘geleceğe yatırım’ amacıyla alınan bu oyuncuların tamamı siyah beyazlı kulübe geri döndü. Büyük çoğunluğu Türkiye’de alt lig takımlarına kiralanan bu futbolcuların bu yaz da aynı yöntemle gönderilmeleri bekleniyor.

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TRABZONSPOR 13 OYUNCU GÖNDERMİŞTİ

Trabzonspor’un kiralık verdiği ve tamamı geri dönen futbolculardan 3’ü (Djaniny, Flavio, Koita) yabancı, 10’u yerli. Söz konusu 3 yabancının yine kiralanması bekleniyor. Çoğu genç olan yerli oyuncular ise, geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği için kendilerini çıplak gözle izleyemeyen Nenad Bjelica’nın gözüne girmeye çalışacak.

EN ŞANSLI KULÜP FENERBAHÇE

Kiralıklar açısından en şanslı kulüp Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiraladığı isimlerden Berisha 4 milyon Euro’ya Augsburg tarafından alındı. Devre arasında bonservisi 4.25 milyon Euro’ya PSV’den alındıktan sonra Braga’ya kiralanan Bruma da 6.5 milyon Euro’ya Portekiz kulübünde kaldı. Hull City’ye kiralanan Pelkas, sözleşmesinin sona ermesiyle Fenerbahçe’den ayrılırken, Samatta’nın bu kez bonservisiyle gitmesi bekleniyor.

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