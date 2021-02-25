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GeriFutbol Halil Akbunar kendini aştı, Şenol Güneş'in yakın takibinde
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Halil Akbunar kendini aştı, Şenol Güneş'in yakın takibinde

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Halil Akbunar kendini aştı, Şenol Güneş'in yakın takibinde
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Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Kasımpaşa’yı konuk edecek Göztepe’de 2011-12 sezonundan beri 10 yıldır kadroda yer alan altyapı patentli takım kaptanı Halil Akbunar bu sezon kariyer rekoru kırdı.

Kadronun en eski ismi olduğu sarı-kırmızılıların sahadaki en önemli kozlarından biri konumundaki 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe’de en golcü sezonunu yaşadı. Resmi maçlarda ağları 8 kez sarsıp 6 da asist yapan Halil Akbunar, sergilediği müthiş performansla A Milli Takım’a da göz kırptı. 10 yılda 3 farklı ligde boy gösterdiği Göztepe’de daha önce bir sezonda en fazla 7 gol atabilen Halil, teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Halil Akbunar kendini aştı, Şenol Güneşin yakın takibinde


Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği (2) ve Fenerbahçe maçlarını boş geçmedi. İzmir temsilcisi, Halil’in gol attığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar Halil’le gol bulduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan topladı. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil için şimdiden birçok kulübün Göztepe yönetimine transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği ve Halil’e ay-yıldızlı formayı verebileceği ifade edildi.

 

Halil Akbunar kendini aştı, Şenol Güneşin yakın takibinde

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