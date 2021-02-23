Son dakika: Şenol Güneş açıkladı! Türkiye-Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

TRT Spor canlı yayınına katılan Şenol Güneş, 24 Mart'ta oynanacak ve daha önce Türk Telekom Stadı'nda olacağı açıklanan Hollanda maçının zemindeki problemler sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası şu an için gündem değil. Sportif başarı ve ülke tanıtımı için Dünya Kupası bizim çok önem arz ediyor. Zor rakiplerimiz var. 20 yıl olacak neredeyse. Hollanda maçını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Mart'ta oynayacağımız 3 önemli milli maçımız var. Şimdi o maçlara hazırlanıyoruz. Biz ülkedeki futbolun en tepesindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek görevimiz.

"Hollanda maçı Olimpiyat'ta, Norveç maçının stadı belli değil"

Hollanda, Letonya ve Norveç takımlarını iyice analiz ettik. Elimizdeki oyuncu grubuyla en iyi neyi yapabiliriz diye çalışıyoruz. İlk maç evimizde Hollanda ile, bu maçı Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. İkincisi Norveç ile ama nerede oynanacağı kesin değil, 3. maçımız da yine evimizde Letonya ile.

"Takımın kapısı herkese açık"

Çağlar iyileştikten sonra çok iyi oynuyor. Kadromuzda olup kulüplerinde oynamayan ve oynayan oyuncular var. Rakiplerimizi iyi tanıyıp kadromuzu ona göre oluşturacağız. Takımımız, Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Bizim kapımız herkese açıktır. İhtiyaç olunduğu anda takıma yeni oyuncularımızı alıyoruz. Tercih yaparken kulüplere değil mevkilere bakıyoruz. Nereye oyuncu lazımsa oraya oyuncu seçmeye çalışıyoruz.

Ozan Kabak'ın Liverpool'a gitmesi...

Ozan Kabak, kötü zamanlar geçiren Schalke'de parlayıp Liverpool'a gitti. Yaşı genç bir oyuncu, orada da her şeyi görecek. İyiyken de kötüyken de kendinizi eğittiğinizi düşünmeniz lazım. Bu tüm oyuncularımız için geçerli.

"Cenk Tosun'un oynaması önemli"

Cenk Tosun giderken üzüldüm, oynamadığı zaman daha da üzüldüm. Büyük bir paraya gitti. Şanssız sakatlıklar oldu. Milli Takım'da da sakatlığı oldu. Düzeldi ama uzun sürdü. Böyle uzun süreli sakatlıklar sonrası takım oturduğu için takıma dönmek kolay değildir. Türkiye'ye geldi. Hayırlı olsun. Oynaması önemli. Moral bulması önemli. Burak'ın sakatlığı düzeldi bu hafta oynayabilir sanıyorum. Sakatlıklarımızın iyileşmesi ve oyuncularımızın süreler alması güzel. Cenk fiziksel değil moral olarak da yukarılara çıkacaktır. Geldi ve golünü attı zaten.

"Oyuncularımız ve takımlar için asıl vitrin uluslararası arenadır"

Süper Lig'de oynanan oyunda yavanlık var. Oyun keyif vermeli. Oynarken de keyif almalısınız. Takımlarımızın uluslararası başarısı hem takımları hem de taraftarı heyecanlandırır. Yurt dışına çıkan oyuncularımızla bu heyecanı yaşıyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Ama bu başarıyı devamlı hale getirmemiz lazım. Oraya gidip orada kalmak da önemli. Sizi büyük paralara alan Avrupa takımlarının beklentisi oluyor. 20'ye aldıysa 40'a satmak ister. Türkiye liginde oynamak sizi ilgilendirir. Uluslararası alanda oynamak asıl vitrin. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası... Bunlar asıl vitrindir. Ben küçükken Pele'yi biliyordum. Brezilya'ya mı gittim? Nereden biliyordum Pele'yi? Dünya Kupası'ndan. Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa kupalarında başarı geldiği zaman bilinirlik de artıyor. Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin ve benim dönemimde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilerlemesinin olumlu sonuçları oldu. Kulüplerimizin ekonomik ve uluslararası alanda büyümesi için bu başarılar önemli. Kulüplerimiz yarışırken üreten bir model kurmalı. Genç futbolculara örnek olacak tecrübeli ve kaliteli oyuncularımız da olmalı.

"FIFA sıralamasında yükselmemiz lazım"

Avrupa şampiyonasında yükselmek istiyorsak İtalya, Galler ve İsviçre gibi takımları geçmemiz lazım. Uluslar Ligi'nde oyunumuz iyiydi ama sonuç alamadık. FIFA sıralamasında 32. sıradayız. Bunu önce 20'lere sonra 10'lara çıkarmamız lazım. Büyük rakiplerimizle oynayıp durumumuzu görmemiz lazım. Geçen yıl Avrupa şampiyonası olsaydı iyi olurdu. Orada kendimizi görürdük. Sonrasında Uluslar Ligi gelince dalgalı futbolla güven kaybeder gibi olduk. Eksiklerimizin de etkisi oldu bunda. Mazeret kullanmamamız gerek. Güçlü rakiplerimiz var ama ilerlemek için bunları geçmemiz lazım. Şu anda rakiplerin son durumlarını bilmiyoruz. İlk 3 maçtan 6 puan almamız çok güzel olur.

Süper Lig nasıl gidiyor?

Biz tartışmayı çok yapıyoruz. Oyun akarken hakem kararı çok uzun tartışılıyor. Rakiple tartışıyoruz. Maç bitiyor basından tartışıyoruz. Bu pasta bizim. Haklarını korursun ama bunun için Kulüpler Birliği ve TFF var. Medyada konuşarak çözemezsiniz bunları. Herkesin talepleri var ama herkes bu talebini medyada açıklarsa doğrusu bulunamaz. Bunu daha çok yapan büyük kulüpler. Hatay, Alanya bunu yapamaz. Şimdi büyük takımlar da kafa kafaya geldiler. Bütün takımlara saygı duyuyorum. Ben Trabzon doğumluyum. Trabzonspor'da ve Beşiktaş'ta çalıştım. Herkese başarılar diliyorum. Kimse sözlerimi başka yere çekmesin. Lige bakıldığında büyükler kafa kafaya geldi. Yanlış varsa düzeltsinler. 'Bana göre' diye hesap yapıp konuşursanız siz de zarar görürsünüz. Bir tane şampiyon çıkacak. Kendi sorununuzu değil ülke sorununu düşünelim.

"Zemini bozuk olan kulübün yayıncı kuruluş gelirinin bir kısmı kesilsin"

Zeminin kötülüğü iyi takımların aleyhinedir. Kulüplerimiz önce sahaları düzeltmeli. Nihat Başkana da söyledim. TFF, yayıncı kuruluştan gelen paranın bir kısmını sezon sonunda zeminin iyiyse verecek. Bu benim fikrim. Zeminin kötü olması yayıncı kuruluşa da zarar çünkü. Kulüplerin bu bakımları iyi yapması lazım. Bizde paralar sadece transferlere gidiyor. Buna rağmen şampiyonumuz bile sezona eksi bütçeyle başlıyor. Yanlış gördüğümü söylüyorum ben. Bern de yanlışsam bana da söylesinler düzelteyim. Rekabette taraftar rekabeti olsun ama kulüpler en iyisini ortaya koyarak rekabet olmaya çalışsın. Sen iyiysen ben daha iyiyim diyerek birbirimizi zorlamalıyız. Ben Beşiktaş'tayken rakiplerimin bizi zorlamasıyla iyi sonuçlar aldık. Kulüplerimiz artık ligden ziyade Avrupa kupalarını düşünerek hazırlanmalı.

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