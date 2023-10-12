Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Fas hocası Regragui açıkladı

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Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki flaş hamlelerinden biri olan Hakim Ziyech, Sarı-kırmızılı takımda son 4 maçı sakatlığı sebebiyle kaçırmasının ardından Fas Milli Takımı kadrosuna dahil edilmiş ve milli takım kampına katılmıştı.

Fas Milli Takımı'nın antrenman görüntülerinde takımla çalışmayıp bireysel antrenmanlar yaptığı görülen Ziyech'in sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fas teknik direktörü Walid Regragui, yapılan testler sonucunda 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasındaki yırtık sebebiyle Fildişi Sahili ve Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ziyech'in milli takım kampından ayrılarak tedavisine İstanbul'da devam edeceği ifade edildi.

Walid Regragui'nin Ziyech'in yerine kadroya başka bir isim çağırmayacağı da belirtildi.

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OKAN BURUK: KENDİNİ DENEDİ AMA...

Hakim Ziyech, Sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıktı. Sezon başında hazır olmadığı için forma giyemeyen Faslı futbolcu, Samsunspor, Kopenhag ve Başakşehir maçlarında toplam 176 dakika sahada kaldı.

30 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 176 dakikada 1 gol ve 1 asistle oynadı ve futbolu beğeni topladı.

Yıldız futbolcu daha sonra oynanan İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalyaspor sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Ziyech ile ilgili şunları söylemişti: Ziyech kendini denedi ama ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değiller, uzun süre maç oynamadılar. Bizde de 3 maça çıkınca ayağında bir ağrı oluştu. Milli aradan sonra bizimle olacağını düşünüyoruz.