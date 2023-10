Menajer George Gardi'den Mauro Icardi ve Galatasaray açıklaması! Sadio Mane, Dybala ve Amrabat itiraf...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Dries Mertens, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi gibi gerçekleştirdiği büyük transfer operasyonlarında önemli payı bulunan menajer George Gardi, sarı kırmızılı kulübün bu yaza damga vuran transfer süreçlerini anlattı.

İtalya'dan Tuttomercatoweb'e özel bir röportaj veren George Gardi, Mauro Icardi'nin kariyerine Galatasaray'da devam etme kararından, Vecino transferinin iptal olma sürecine, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in ikna edilmesinden sarı kırmızılı ekibin gündeme gelen diğer 3 dünya yıldızına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"MAURO ICARDI'YE GALATASARAY'IN TEKLİFİNDEN 5 KAT BÜYÜK TEKLİFLER GELDİ"

Mauro Icardi, geçen sezon bitmeden önce geleceği için ilk tercihinin Galatasaray olduğunu söylemişti. Bu yaz yaşanan her şey, onun prensip sahibi bir insan olduğunu tekrar ispatladı. Icardi'ye Galatasaray'ın teklifinden 5 kat daha fazla teklifler geldi, astronomik teklifleri geri çevirdi. PSG'ye de Galatasaray'ın önerdiğinden 2 kat fazla teklifler yapıldı ama Icardi'nin duruşu nedeniyle PSG, Galatasaray'dan istediği rakamı düşürdü. Mauro'nun Galatasaray taraftarlarına duyduğu sevgi ve kulübün rekabetçi, hırslı vaatleri bu tercihi belirledi. Bu koşullar var olduğu sürece, bu güzel hikayeyi sorgulamak için hiçbir neden olmayacak.

ZANILO'NUN TRANSFER EDİLME SEBEBİ

Zaniolo Türkiye'de kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Onun da hayali Premier Lig'de oynamaktı. Değerli bir oyuncu olduğu için, İtalya'dan gelen ve yeterince iyi olmadığı düşünülen bir teklif de dahil olmak üzere, bonservisi için çeşitli teklifler alındı. Oyuncu ve kulüp, Türk futbol tarihinin en büyük satışı olması muhtemel olan ve kulübün kasasına birkaç ay içinde iki kat değer katabilecek en iyi çözüme birlikte karar verdiler.

HAKIM ZIYECH, NDOMBELE VE DAVINSON SANCHEZ TRANSFERLERİ

Galatasaray'a gelen uzun yıllar önce başlayan bir çalışmanın meyveleri. Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Avrupa'daki ve dünyadaki tüm kulüplerin kalite ararken İngiliz kulüplerine baktığını göz önünde bulundurmalısınız, elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonundan bahsediyoruz, 0'dan kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici.

"BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'LA DA ÇALIŞTIM"

Yaklaşık 15 yıldır bu piyasada çalışıyorum. En son gelenler her zaman en kolay hatırladıklarınızdır ama ben en başından, bana güven veren ve bugün belli terimlerle konuşmama izin veren birçok şampiyondan başlamak istiyorum. Mario Gomez, Eto'o, Hamsik, Bruno Pères, Nasri, Menez, Leonardo... Torreira, Mertens, Icardi'nin öncüleridir. Sadece satın alma değil: Elmas Fenerbahçe'nin en önemli gelirlerinden biriydi. Üç yıl önce, bugün Galatasaray'da sahip olduğum ortaklığa benzer bir ortaklığı Beşiktaş'la kurmuştum ve bu ortaklık şampiyonluğu kazanmamızla aynı zamana denk gelmişti. İki yıl önce ekibimden ve benden vizyonumuzu Trabzonspor'a taşımamız istendi ve tarihi bir başarı geldi. Galatasaray kötü bir dönemden geçiyordu. Ligde on üçüncü sırada, 3-4 maçtır galibiyet alamıyordu, Campos'un dehasının bile yeniden canlandırmayı başaramadığı bir zihniyet vardı. Bu durumdan 12 ay içinde Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete ulaştık. Söyleyebileceğim şey, bunun arkasında çok fazla çalışma olduğu ve bu ilişki devam edebilirse memnun olacağım.

VECINO, SADIO MANE, DYBALA VE AMBARAT İTİRAFI

Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı. Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu, çünkü Başkan Lotito ile bir rakam da anlaşmıştım. Torreira'ya gelince, Temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama Galatasaray için değerliydi ve geri çevrildi. Vecino'dan vazgeçildikten sonra Ndombele'nin seçilmesi normaldir. Çünkü bir müzakerenin sonucu, sonuçlanmadan asla bilinemez. Görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında, farklı nedenlerle müzakereye katılmamış olan Sadio Mané, Dybala, Amrabat'ı sayabilirim.