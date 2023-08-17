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Hakim Ziyech'i eski takım arkadaşı Bilal Başacıkoğlu anlattı: Galatasaray'ın taktiği, Icardi...

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#Özel Röportaj#Galatasaray#Hakim Ziyech
Hakim Ziyechi eski takım arkadaşı Bilal Başacıkoğlu anlattı: Galatasarayın taktiği, Icardi...
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 14:33

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax altyapısında yetişen ve bir dönem Heerenveen, Feyenoord formaları da giyen Sakaryaspor’un 28 yaşındaki futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, Galatasaray’ın imza aşamasına geldiği eski takım arkadaşı Hakim Ziyech hakkında Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Tete gibi yıldızları transfer ederek yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, orta sahasına önemli bir ismi daha katmak üzere.

Heerenveen, Twente, Ajax ve son olarak Chelsea forması giyen Faslı orta saha Hakim Ziyech’i İngiltere’de sağlık kontrolünden geçiren sarı-kırmızılı ekip, ilerleyen günlerde yıldız isme imza attırmayı planlıyor. Şimdilerde Sakaryaspor forması giyen Bilal Başacıkoğlu, Heerenveen’de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Hakim Ziyech’in performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, yıldız isimle ilgili Hollanda günlerine dair anılarını aktardı.

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BİLAL BAŞACIKOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“HAKİM ZİYECH, HEERENVEEN ALTYAPISININ EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİYDİ”

Hâkim Ziyech, benden iki yaş büyüktü. O, Heerenveen A2 takımıyla antrenmanlara çıkarken, ben U19’da oynamama rağmen onlarla maçlara çıkıyordum. İlk defa orada beraber oynadık. Her zaman altyapıda en önemli oyunculardan biriydi. Ziyech, A takım kadrosuna benden 3 ay önce yükseldi, sonra bende onlara katıldım. Orada yarım sene beraber oynadık. Saha dışında da beraberdik. Güzel günler geçirdik. Ben ondan sonra Feyenoord’a transfer oldum, Ziyech’de Twente’ye gitti.

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Hakim Ziyechi eski takım arkadaşı Bilal Başacıkoğlu anlattı: Galatasarayın taktiği, Icardi...


“ÇOK İYİ BİR SOL AYAĞI VAR, MAURO İCARDİ’YE ASİST YAPABİLECEK BİR OYUNCU”

Hâkim Ziyech’in iyi oyuncu olduğunu herkes biliyor. Chelsea gibi bir takımda oynadığı için kalitesi her zaman belli oluyor. Chelsea’de başarılı olamadı gibi gözüküyor ama bence Galatasaray’a çok büyük bir katkı sağlayacak. Çok iyi bir sol ayağı var. Beraber oynadığımız zamanlarda sol ayağı iyi olduğu için bana nokta atışı paslar atıyordu. Mauro Icardi, hem koşu hem de kafa vuruşu açısından iyi olduğu için onunla çok iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Ziyech’in sol ayağı çok iyi olduğu için Icardi’ye asist yapabilecek bir oyuncu.

“MARCO VAN BASTEN’İN, BANA VE HAKİM ZİYECH’E KATKISI ÇOK BÜYÜK”

Hâkim Ziyech’in özellikleri ortadaydı. Van Basten, her oyuncuya nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Bazı oyuncuları kendi halinde bırakıyordu, bazı oyuncularla da daha çok konuşuyordu. Van Basten disipline sokuyordu. Onun sayesinde Ziyech’le beraber güzel yerlere transfer olduk. Van Basten’in söyledikleriyle altyapıdan çıkıp Feyenoord’a transfer oldum. Van Basten bize, “Kafanız rahat bir şekilde sahada ne yapmak istiyorsanız yapın, gol ve asist olarak katkı sağlamaya çalışın” diyordu. Onun katkısı çok büyük.

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“TOPA SAHİP OLMAYI SEVEN BİR OYUNCU, GALATASARAY’IN TAKTİĞİNE ÇOK İYİ UYACAKTIR”

Ziyech, futbola odaklanan, sıcakkanlı ve iyi bir insan. Her oyuncu kariyerinde ya antrenörü ya da takım taktiğinden dolayı düşüşler yaşayabilir. Okan Buruk’la iyi bir yaklaşım içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Ziyech, Galatasaray futbol oynayan ve topa çok sahip olan bir takım olduğu için çok sıkıntı yaşamaz. Hâkim Ziyech, topa sahip olmayı seven bir oyuncu. Galatasaray’ın taktiğine çok iyi uyar. Chelsea’de çalışma disiplini çok yüksek olduğu için çalışma disiplinine alışmıştır. Chelsea’de futbolda neyi yapıp yapmaması gerektiğini biliyordur. Galatasaray’ın orta sahasında Mertens ve Oliveira gibi başarılı ve büyük oyuncular var. Mertens’de büyük takımlarda oynadı. Ziyech’in onlara güzel bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Hakim Ziyech, Bakambu, Zaha ve Icardi’yi paslarıyla besleyecektir. Ziyech’te, kupa kazanma hedefi var. Onun için Galatasaray’a geliyor.




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#Özel Röportaj#Galatasaray#Hakim Ziyech

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