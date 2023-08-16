Son Dakika: Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası! Anlaşma tamam, İstanbul'a geliyor iddiası...

Haberin Devamı

Milot Rashica'nın sürpriz şekilde Beşiktaş'a imza atmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Hakim Ziyech ile prensip anlaşmasına vardı.

The Guardian'da yer alan habere göre; İngiliz temsilcisinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor.

The Guardian'ın futbol muhabiri Jacob Steinberg, "Hakim Ziyech, Galatasaray'a transfer olmak için Chelsea'den ayrılacak gibi görünüyor. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ROMANO: DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Fabrizio Romano ise Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferini bitirme noktasına geldiğini ancak transferin tamamlanmasında detaylı sağlık kontrollerinin belirleyici olacağını ifade etti.

Romano söz konusu paylaşımında, Galatasaray'ın bu transferde temkinli olduğunu ve Hakim Ziyech'in detaylı sağlık kontrollerinden geçeceğinin altını çizdi.

Al-Nassr, sağlık kontrolünde sorun tespit edilmesinden dolayı Hakim Ziyech ile Haziran ayında anlaşamamıştı. PSG transferinin de son anda resmiyet kazanmaması akıllardaki soru işaretini arttırmıştı.

ERDEN TİMUR, HAKIM ZIYECH İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sarı-Kırmızılılar, Chelsea'de gözden çıkarılan Hakim Ziyech için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Hatta Erden Timur o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakim Ziyech bir alternatif ama bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. %1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz." demişti.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

Haberin Devamı

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

.