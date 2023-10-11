Hakim Ziyech gerçeği! Galatasaray'da son 4 maçı kaçırmıştı, Fas Milli Takımı'nda oynayacak mı?

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Yaz transfer döneminde dev hamleler yapan Galatasaray'ın iddialı transferlerinden biri olan Hakim Ziyech, Sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıktı. Sezon başında hazır olmadığı için forma giyemeyen Faslı futbolcu, Samsunspor, Kopenhag ve Başakşehir maçlarında toplam 176 dakika sahada kaldı.

30 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 176 dakikada 1 gol ve 1 asistle oynadı ve futbolu beğeni topladı.

SON 4 MAÇI KAÇIRDI

Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan ve yine bedelsiz satın alma opsiyonu bulunan Ziyech, Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Ziyech sırasıyla İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalyaspor maçlarında kadroda yer almadı.

OKAN BURUK: KENDİNİ DENEDİ AMA...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Ziyech ile ilgili şunları söylemişti: Ziyech kendini denedi ama ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değiller, uzun süre maç oynamadılar. Bizde de 3 maça çıkınca ayağında bir ağrı oluştu. Milli aradan sonra bizimle olacağını düşünüyoruz.

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MİLLİ TAKIM'A GİTMESİ ŞAŞIRTTI AMA...

Hakim Ziyech, 4 Ekim'de açıklanan Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Faslı futbolcu geçtiğimiz günlerde milli takım kampına katıldı.

14 Ekim'de Fildişi Sahili ile hazırlık maçında karşılaşacak olan Fas'ta takımla çalışan Ziyech'in forma giyebileceği konuşuluyor ancak antrenmanlardan yansıyan görüntülerde Ziyech'in bireysel çalışmalar yaptığı ve takımla çalışmadığı görüldü.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen yıldız futbolcunun milli takımda maça çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Fas, Zaha'nın da kadroda olduğu Fildişi Sahili maçından sonra Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 17 Ekim'de Liberya'yı konuk edecek.