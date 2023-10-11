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Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Oliveira
Galatasarayda sürpriz ayrılık kararı Okan Buruk biletini kesti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 09:35

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna iddialı şekilde devam eden Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

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Bu sezon 3 kulvarda birden başarı hedefleyen Galatasaray’da, iç ve dış transfer çalışmaları da sessiz sedasız devam ediyor. Alınacak ve sözleşmesi uzatılacak oyuncular kadar gönderilecek oyuncular konusunda teknik ekip ve yönetim hazırlık içerisinde.

Bu doğrultuda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kararlarını netleştirmeye başlamış durumda. Okan Buruk’un listesinde üzeri çizilen ilk isim belli. Fanatik'in haberine göre Buruk'un ayrılık listesinin ilk sırasında Sergio Oliveira bulunuyor.

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Portekizli orta saha oyuncusu, geçen sezonun son döneminde düşüşe geçmiş, yaz döneminde gönderilmesi gündeme gelse de takımda tutulmuştu. Ancak Oliveira’nın düşüşü, bu sezon daha da sert şekilde devam edince, Buruk’un da tekrar ayrılık kararı aldığı bildirildi.

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Galatasarayda sürpriz ayrılık kararı Okan Buruk biletini kesti

8 NUMARA ALINACAK

31 yaşındaki futbolcuyla özellikle Suudi Arabistan kulüpleri bir süre transfer görüşmeleri yapmıştı. Galatasaray Yönetimi, devre arasında yeni teklifler gelmesi durumunda Sergio’nun gitmesine izin verecek.

Sarı- Kırmızılılar bu operasyon sırasında, 8 numaralı pozisyonda yeni transfer Ndombele’yi de zorlayacak kalitede bir transfer yapmanın hesapları içerisinde.

 

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Oliveira

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