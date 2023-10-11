Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

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Bu sezon 3 kulvarda birden başarı hedefleyen Galatasaray’da, iç ve dış transfer çalışmaları da sessiz sedasız devam ediyor. Alınacak ve sözleşmesi uzatılacak oyuncular kadar gönderilecek oyuncular konusunda teknik ekip ve yönetim hazırlık içerisinde.

Bu doğrultuda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kararlarını netleştirmeye başlamış durumda. Okan Buruk’un listesinde üzeri çizilen ilk isim belli. Fanatik'in haberine göre Buruk'un ayrılık listesinin ilk sırasında Sergio Oliveira bulunuyor.

Portekizli orta saha oyuncusu, geçen sezonun son döneminde düşüşe geçmiş, yaz döneminde gönderilmesi gündeme gelse de takımda tutulmuştu. Ancak Oliveira’nın düşüşü, bu sezon daha da sert şekilde devam edince, Buruk’un da tekrar ayrılık kararı aldığı bildirildi.

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8 NUMARA ALINACAK



31 yaşındaki futbolcuyla özellikle Suudi Arabistan kulüpleri bir süre transfer görüşmeleri yapmıştı. Galatasaray Yönetimi, devre arasında yeni teklifler gelmesi durumunda Sergio’nun gitmesine izin verecek.

Sarı- Kırmızılılar bu operasyon sırasında, 8 numaralı pozisyonda yeni transfer Ndombele’yi de zorlayacak kalitede bir transfer yapmanın hesapları içerisinde.