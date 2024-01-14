Hakeme vuranın puanları silinecek

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MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın Hakem Halil Umut Meler’e maç sonrası yumruklu saldırısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı’nda değişikliğe gitti. TFF, ilgili talimatın 44. maddesine kulüp yöneticilerinin müsabaka görevlilerine saldırması konulu bir fıkra ekledi. Eklenen fıkraya göre kulüp yöneticilerinin müsabaka görevlilerine saldırması durumunda; lig usulü turnuvada puan silme ve alt lige düşürme, eleme usulü turnuvada ise turnuvadan ihraç cezası verilebilecek.

iHRACA KADAR YOLU VAR

Eklenen yeni fıkrada şu ifadeler yer aldı: “Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir.

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Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür.”

SALDIRI LiGDE OLURSA 3 VEYA 6 PUAN

TFF, Futbol Müsabaka Talimatı’nda da değişikliklere gitti. Yenilenen maddede, “TFF Yönetim Kurulu, müsabaka hakemine yönelik fiili eylem nedeniyle müsabakanın yarıda kalmasına sebebiyet veren futbolcu, yönetici veya görevlilerin mensubu olduğu kulübe, lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası için Disiplin Kurulu’na sevkine karar verir” denildi.