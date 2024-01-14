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Hakeme vuranın puanları silinecek

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#Futbol
Hakeme vuranın puanları silinecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 07:00

Faruk Koca’nın Halil Umut Meler’e saldırısı sonrası TFF, disiplin talimatında değişikliğe gitti. Futbol Disiplin Talimatı’na eklenen yeni fıkraya göre kulüp yöneticilerinin müsabaka görevlilerine saldırması durumunda, söz konusu kulübe lig usulü turnuvada puan silme ve alt lige düşürme, eleme usulü turnuvada ise turnuvadan ihraç cezaları verilebilecek.

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MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın Hakem Halil Umut Meler’e maç sonrası yumruklu saldırısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı’nda değişikliğe gitti. TFF, ilgili talimatın 44. maddesine kulüp yöneticilerinin müsabaka görevlilerine saldırması konulu bir fıkra ekledi. Eklenen fıkraya göre kulüp yöneticilerinin müsabaka görevlilerine saldırması durumunda; lig usulü turnuvada puan silme ve alt lige düşürme, eleme usulü turnuvada ise turnuvadan ihraç cezası verilebilecek.

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Eklenen yeni fıkrada şu ifadeler yer aldı: “Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir.

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Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür.”

SALDIRI LiGDE OLURSA 3 VEYA 6 PUAN

TFF, Futbol Müsabaka Talimatı’nda da değişikliklere gitti. Yenilenen maddede, “TFF Yönetim Kurulu, müsabaka hakemine yönelik fiili eylem nedeniyle müsabakanın yarıda kalmasına sebebiyet veren futbolcu, yönetici veya görevlilerin mensubu olduğu kulübe, lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası için Disiplin Kurulu’na sevkine karar verir” denildi.

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#TFF#Süper Lig#Futbol

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